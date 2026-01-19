Desde las 17 juegan los últimos 45’ de la primera final

Queda el segundo tiempo. Hoy a las 17 se completan los 45 minutos de la final de ida de la región Norte del Torneo Regional Federal Amateur entre Tucumán Central y Atlético Talleres que ayer por la tarde debido a las intensas lluvias y a la falta de drenaje den el campo de juego en el "Jardín de la República" obligó a que se detenga cuando el "rojo" de Villa Alem ganaba 1 a o con gol de Medina.

Talleres ayer tuvo a Omar Castaño entre los once titulares debido a que el zaguero y capitán Mariano Arroyo llegó a la 5º amarilla y cumple suspensión.

La terna arbitral salteña encabezada por Aníbal Alfaro al comprobar que no rodaba la pelota y al no tener señales que se detenga la lluvia, consultó con los capitanes para decidir que hoy se finalmente se disputen 2 tiempos, uno de 22 minutos y otro de 23 minutos.

Al enterarse los hinchas y periodistas presentes se retiraron rápidamente del campo de juego, la mayoría de los jujeños regresaron y sólo un pequeño puñado se quedó en Tucumán para ser testigos de los 45 minutos finales donde podría haber novedades en la alineación que presenten los entrenadores.

Sin embargo ayer en una tarde de lluvia intensa en la capital tucumana, sólo unos minutos esperó el árbitro para arrancar igualmente el compromiso de ida. Y de entrada Velardez exigió la reacción del arquero Fernández que con una volada evitó el gol del dueño de casa tras una pifia de Omar Castaño en el área. Ya antes había intervenido el golero del "expreso" también en la arremetida del "rojo" que aprovechaba el campo mojado cuando Velardez la bajó de cabeza y Martínez Llanos no llegó a conectar el zurdazo.

La visita inquietó con un desborde de Ruiz y centro atrás para Magno que cedió a Herrera pero este disparó débil y tapó un defensor local. La otra fue con Ruiz con un remate de media distancia y después un anticipo de cabeza de Magno tras un tiro libre.

Sobre los 39' llegó el gol de Bruno Medina que de cabeza y sin marcas entró tras la corajeada por izquierda de Martínez Llanos en el combinado local que levantaba a toda su gente.

Fue así que las condiciones climáticas impidieron que el duelo entre Tucumán Central y Talleres de Perico tenga un normal desarrollo. El encuentro correspondiente a la ida de la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur se terminó opacando por una fuerte tormenta, desatada en el "Jardín de la República". La vuelta está programada para el domingo 25 en el "Plinio Zabala".

Además la dirigencia tucumana dejó ingresar un grupo de 100 hinchas del "expreso" dispersos en una de las tribunas del estadio donde brindaron su aliento.

Rivero es una opción de gol en el “expreso”

En estas instancias los goles cuestan más por la solidez o rudeza de los rivales y eso podría llegar a replantearse el entrenador de Atlético Talleres, Víctor Nazareno Godoy, en los últimos 45 minutos que restan de la final de ida porque el delantero Hernán Brylko es más combativo y de lucha en el ataque, pero al parecer esa virtud lo aleja del gol que si puede encontrar en el lugar indicado Fabián Rivero.

Sin dudas que “Farid” es una opción potable en esta parada del “expreso” en Tucumán si pretende regresar a Perico con un resultado favorable.

“Era imposible”

Posterior a la postergación del partido en Tucumán, el técnico del “expreso”, Víctor Nazareno Godoy dijo: “Así con tanta lluvia era imposi‑ ble seguir jugando, pero confío en mi equipo y deberé aceptar lo que disponga el árbitro Alfaro”, cerró.