Amenazaba a transeúntes con un cuchillo y terminó detenido

Un hombre de 48 años fue detenido por los efectivos policiales luego de ser denunciado de provocar disturbios en la vía pública.

El hecho se registró días atrás en la intersección de calle Rivadavia y pasaje Medina del barrio 12 de Octubre de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos de la Subcomisaría del barrio San Francisco de Álava fueron alertados a través del sistema de emergencia 911 sobre un hombre que blandía un arma blanca y amenaza a los transeúntes.

Una comisión de efectivos se hizo presente en el lugar y observó a un hombre muy alterado que ante presencia policial, intentó atacarlos.

Inmediatamente el protagonista de 46 años, que aparentemente se encontraba bajo los efectos de intoxicación, fue reducido, desarmado y trasladado a la sede policial, donde fue examinado por un médico policial y luego quedó detenido.