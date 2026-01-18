Una alcanzapelotas se desvaneció en pleno partido del Australian Open y una tenista la socorrió

El Australian Open vivió en su jornada inaugural un incidente que evidenció los desafíos del calor extremo en el tenis profesional. Durante el partido entre la tenista turca Zeynep Sonmez y la rusa Ekaterina Alexandrova, una alcanzapelotas se desplomó a un costado de la pista, lo que provocó una inmediata reacción de ambas jugadoras y detuvo el juego durante varios minutos. Según informó BBC Sport, la temperatura en Melbourne Park alcanzó los 28°C en el primer día de competencia, mientras que se espera que el mercurio llegue a 36°C durante la semana.

La situación se produjo cuando Alexandrova, undécima preclasificada, se preparaba para sacar en el segundo set. En ese momento, la girlball sufrió un golpe de calor y cayó de espaldas junto a la silla del juez. Aunque rápidamente se puso de pie, continuó tambaleándose por unos segundos.

Fue entonces que, al ver la situación, Sonmez acudió rápidamente en su auxilio, mientras que Alexandrova fue hasta el costado de la pista para buscar bolsas de hielo. La joven logró recomponerse, pero volvió a desvanecerse cuando abandonaba la cancha. La jugadora turca la sostuvo y la acompañó hasta el lateral, donde recibió atención médica bajo la sombra.

El partido permaneció suspendido durante seis minutos. La organización del torneo, Tennis Australia, confirmó que la alcanzapelotas fue atendida en el lugar y posteriormente regresó a su domicilio. Tras la reanudación, Sonmez, número 112 del mundo, logró imponerse a Alexandrova por 7-5, 4-6 y 6-4. Este resultado representó la victoria más relevante en la trayectoria de la jugadora de Estambul, quien el año pasado se convirtió en la primera tenista turca en alcanzar la tercera ronda de un Grand Slam en la era Open.

Las declaraciones de Sonmez tras el partido reflejaron la dimensión humana del episodio. “Estaba pasando un momento muy difícil. Decía que estaba bien, pero era evidente que no estaba bien”, relató la tenista en diálogo con BBC Sports. “Entonces fui a agarrarla y le dije: ‘Siéntate y bebe algo, no estás bien’. Mientras caminábamos se desmayó, así que por suerte la agarré. Estaba temblando mucho”. La jugadora también expresó: “Siempre digo que es más importante ser un buen ser humano que un buen tenista. Fue solo mi instinto ayudarla y creo que todos harían lo mismo. Me alegr de haber podido ayudar”.

El gesto solidario de Sonmez generó una fuerte respuesta en redes sociales, donde usuarios de X destacaron su actitud. "Un acto de clase por parte de Sonmez", escribió uno de ellos, mientras que otro agregó: "Mucho respeto por ella". Un tercero afirmó: "Esto es la HUMANIDAD en su máxima expresión. ¡Bravo !“.

El incidente se produjo bajo condiciones climáticas que suelen complicar el desarrollo del Abierto de Australia, que actualizó su política de calor extremo en 2019 tras estudiar el estrés térmico en los jugadores, desarrollando una escala que permite determinar el riesgo para la salud. Durante el incidente, la escala registró un valor de 2.8, lo que implica la recomendación de incrementar la hidratación para todos los presentes en la cancha.

A pesar del parón, el partido continuó. Alexandrova se llevó el segundo set, pero Sonmez remontó un 0-3 en contra en el parcial decisivo y cerró la victoria en su cuarto punto de partido. La tenista turca se enfrentará en la siguiente ronda a la estadounidense Elizabeth Mandlik o a la húngara Anna Bondar.

La jornada inaugural del Abierto de Australia dejó otras sorpresas, entre ellas la derrota de la favorita ucraniana Marta Kostyuk ante la francesa Elsa Jacquemot por 6-7 (4), 7-6 (4) y 7-6 (7), en un encuentro de tres horas y media.