Vacunación antirrábica en el barrio San José

La Municipalidad de Palpalá dio a conocer el cronograma de vacunación antirrábica para la presente semana en el barrio San José, aclarando que la actividad se suspenderá en caso de lluvia y continuará en forma correlativa. Asimismo, se informó a quienes quieran vacunar a sus mascotas al sector Zoonosis (Centro Cívico), de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30.

Mañana, el puesto de vacunación se ubicará en el polideportivo situado en la esquina de las calles La Quiaca y Susques, de 9 a 12. El martes 20, en la plaza de Yavi y León, en doble turno: de 9 a 12 y de 16 a 19; el miércoles 21 en la esquina de Palca de Aparzo y La Quiaca, de 9 a 12; el jueves 22, en Yavi y Rodero, 9 a 12, y el viernes 23 en la calle Abdón Castro Tolay y continuación Yavi (viviendas de Upcn), de 9 a 12.