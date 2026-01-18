Sujeto fingió ser mecánico y se robó una motocicleta

Un curioso hecho delictivo tuvo como escenario a la ciudad de Perico, cuando un sujeto fingió ser mecánico y se robó una moto que tenía desperfectos mecánicos.

El ilícito sucedió días pasados, en momentos que por la madrugada la víctima circulaba por la avenida Belgrano a bordo de una moto Gilera de baja cilindrada. En esas circunstancias, cuando se desplazaba junto a un acompañante en cercanías de la esquina de Belgrano y 23 de Agosto, el rodado sufrió un desperfecto por el cual debió frenar a un costado.

Fue entonces que alrededor de las 0.30, el motociclista dejó a su amigo al cuidado del rodado para ir hasta su casa. Sin embargo, al regresar minutos más tarde se dio con la novedad que su entonces acompañante le aseguró que pasó un hombre que le dijo ser mecánico y con la excusa de intentar probar la moto, se la llevó. Por esa razón, el denunciante se acercó a la Brigada de Perico y narró el hecho.