22°
18 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

regional
Ministerio de Infraestructura
Seccional 54°
PALPALÁ
Libertador General San Martín
Xibi Xibi
carnaval 2026
COE
Dirección de Rentas del municipio capitalino
violencia de Género
regional
Ministerio de Infraestructura
Seccional 54°
PALPALÁ
Libertador General San Martín
Xibi Xibi
carnaval 2026
COE
Dirección de Rentas del municipio capitalino
violencia de Género

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1500.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tilcara

Ropa artesanal tilcareña

Artesanas crean ydiseñan prendas demuy buena calidad.

Domingo, 18 de enero de 2026 00:00

El desfile de moda de ropa artesanal, donde intervendrán artesanas del Instituto de Desarrollo Indígena Tilcara, de los Talleres Libres de Artes y Artesanías, y del Grupo Flor de Cardón, se realizará mañana desde las 18 en la plaza "Coronel Manuel Álvarez Prado" de Tilcara.

Como parte del programa del Enero Tilcareño, las mujeres artesanas tejedoras mostrarán chulos, polleras, bufandas, ponchos, boinas, chales, pulóveres, pantalones, chalecos, y otros tejidos con hilo de lana y fibra de llama con diseños exclusivos que lucirán jóvenes del pueblo.

Las artesanas del pueblo crean y diseñan prendas de vestir logrando un producto auténtico y de muy buena calidad, preservando las técnicas tradicionales de la región. Asimismo mantienen viva la costumbre y transmiten sus conocimientos a otras mujeres.

La pasarela de mañana permitirá también conocer al artesanado tilcareño que conserva la tradición del tejido, la mayoría de las mujeres están agrupadas y juntas tejen (a dos agujas y telar) colaborándose para afrontar las necesidades diarias con lo que obtienen de sus tejidos.

En esta temporada de vacaciones las artesanas aprovechan para mostrar y vender sus tejidos; asimismo la municipalidad incentiva la tarea dictando talleres asegurando que la tradición no se pierda. Y el desfile de mañana es también otro aporte para sostener la identidad cultural.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD