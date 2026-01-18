Gobernador se reunió con un estudiante destacados

El gobernador Carlos Sadir recibió al estudiante jujeño Nehuén Villalobos, quien compitió en el Nasa Space Apps Challenge. El encuentro se desarrolló en la Casa de Gobierno, donde el mandatario provincial dialogó con el joven y familiares.

"Es un gusto recibirte, te felicito por tus estudios y proyecto", fueron las palabras de bienvenida de Sadir. "Un jujeño genio por el mundo", ponderó al joven estudiante de Ingeniería en Mecatrónica en la provincia de San Luis.

El Gobernador mantuvo una charla amena con la visita y se interiorizó sobre los orígenes de Nehuén, su trayectoria estudiantil y los nuevos proyectos educativos universitarios.

Por su parte, Villalobos contó cómo fueron los primeros pasos para la conformación del proyecto que fue seleccionado por la Nasa, destacando la conformación de un equipo de seis integrantes menores de 20 años, donde era el único jujeño.

"El proyecto estuvo basado en los asteroides. Elaboramos un simulador y buscamos encontrar resultados físicos y astrofísicos", detalló sobre la iniciativa. Sobre la satisfacción por el logro obtenido, expresó: "Llegar a la Nasa es un sueño muy grande". El jujeño puso en valor la importancia de la educación pública en su formación, especialmente destacó el camino recorrido en la Escuela Técnica 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte", de donde egresó. "En todo el trayecto fui aprendiendo mucho y quiero seguir por más", sostuvo.

En cuanto al futuro, indicó: "Tengo que seguir este camino, mi sueño es terminar con la carrera universitaria que tiene un extenso campo laboral para destacarse".

Cabe señalar que el Nasa Space Apps Challenge es el hackatón más grande del mundo. Impulsado por la Nasa, la agencia aeroespacial de Estados Unidos, convoca a personas de distintos perfiles a desarrollar soluciones innovadoras a partir del uso de datos abiertos.

Durante 48 horas, equipos de todo el planeta trabajan de manera colaborativa en desafíos vinculados al espacio, la Tierra, el cambio climático y la ciencia aplicada a problemáticas reales.

La iniciativa se desarrolla de forma simultánea en numerosas ciudades y países, según se informó.