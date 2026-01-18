Detienen al sujeto que maniató a una mujer

La investigación por la desaparición de Tania, una mujer de 35 años que fue hallada maniatada y golpeada tras asistir a una cita pactada a través de Facebook Parejas en la ciudad de Córdoba capital, llevó a la detención de un hombre de 50 años como principal sospechoso.

Se trataría de la misma persona con la que se habría encontrado en la zona de Parque Sarmiento. Sin embargo, los investigadores aún no determinaron si este habría participado directamente de la golpiza sufrida por la joven.

Por este motivo, solo fue imputado por el delito de "privación ilegítima de la libertad", ya que sobre él pesaría la sospecha de haber sido el responsable de haberla retenido por, al menos, dos días. Y para ponerle final al calvario, la habría dejado maniatada y abandonada en una estación de Bomberos de la localidad de La Cumbre.

Los peritos trabajan para establecer qué sustancia le suministraron. Asimismo, no se descartó que hubiera más personas involucradas en el hecho.

La hipótesis de que la mujer hubiera sido drogada, surgió de uno de los mensajes que le había enviado a su hija antes de desaparecer. Tras mencionarle que el individuo que la citó se mostraba "muy distinto al de la foto" de la plataforma, también relató haber bebido "agua con gusto a mierda".

Mientras que la investigación continúa su curso, la familia de Tania ya presentó un pedido para ser admitida como querellante y buscará que la carátula sea establecida como "femicidio en grado de tentativa".

De hecho, Tania relató a los profesionales de la salud que había sido golpeada y que le habían destruido el teléfono. También señaló que arrojaron el chip, lo que dificultó la tarea de ubicarla durante las horas críticas posteriores a su desaparición.