Cuatro detenidos en tres operativos de la Infantería

Los cuerpos de infantería de las Unidades Regionales 2, 6 y 1 llevaron adelante operativos en las ciudades de San Pedro, Perico y en la capital jujeña, respectivamente, tras los cuales fueron detenidas cuatro personas, entre ellas dos mujeres. Los sospechosos fueron trasladados a las dependencias policiales para quedar a disposición de la Justicia.

El primer procedimiento sucedió en la localidad del Ramal jujeño días pasados, cuando el personal de Infantería realizaba recorridos preventivos por el barrio Soledad y observaron la presencia de un hombre en la esquina de la avenida Eduardo Fellner y la calle René Ortuste.

En esas circunstancias el sospechoso intentó darse a la fuga dejando en el lugar donde se encontraba un arma blanca y una pipa para el consumo de estupefacientes. Por esa razón, empezó una persecución por las calles aledañas.

Minutos más tarde, los uniformados lograron detenerlo para luego trasladarlo a la Seccional 48° y realizar la averiguación de antecedentes.

Perico

En la "ciudad comercial" los efectivos de la Infantería acudieron a la avenida Bolivia tras el alerta de un vecino. Una vez en el lugar, se encontraron con dos mujeres que se estaban cambiando las prendas de vestir, situación que generó sospechas.

En consecuencia, los agentes se acercaron a las mujeres para identificarlas y realizar la correspondiente requisa. Esto permitió que a ambas se les encuentren prendas de vestir que no supieron justificar su pertenencia y un elemento para triturar sustancia vegetal. Además, al consultar la identidad, se supo que una de ellas presentaba pedido de paradero por búsqueda de persona extraviada, razones por las cuales fueron trasladadas a una dependencia policial.

Capital jujeña

El último procedimiento se desarrolló en la capital provincial. Días atrás, en la calle Guido Spano del barrio Los Perales, efectivos de la Infantería se hicieron presentes tras un alerta sobre un hombre que se encontraba en actitud agresiva. El sujeto tenía en su poder un arma blanca y amenazaba a los vecinos de las inmediaciones.

Al ver a los uniformados, el sospechoso comenzó a vociferarles insultos, por lo que procedieron a su demora. También lo requisaron y le encontraron entre sus pertenencias dos palos y un arma blanca, razones por las cuales fue trasladado de manera preventiva a la Seccional 55° del mencionado sector barrial de la capital.