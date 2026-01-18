Asesinó a puñaladas a su hijastro tras una discusión

Un hombre fue detenido ayer en el partido bonaerense de Escobar acusado de asesinar a puñaladas a su hijastro de 16 años.

Según indicaron fuentes policiales, el violento episodio ocurrió durante una pelea en su casa, ubicada en el barrio de emergencia Maquinista Savio, donde ambos iniciaron una discusión que escaló rápidamente con agresiones físicas. En ese contexto, el agresor sacó un arma blanca y apuñaló al adolescente.

El hecho fue alertado por un llamado al sistema de emergencia 911, en el que avisaron sobre conflicto familiar. Minutos después, agentes del Comando de Patrullas de Escobar acudieron al lugar y hallaron al sospechoso con varias heridas cortantes.

A pocos metros, en el patio de la vivienda, estaba el cuerpo sin vida de su hijastro, identificado como Juan Cruz.

No obstante, la intervención de la policía provocó más tensión en la zona: ante la llegada de los agentes, una gran cantidad de vecinos se aglomeraron frente al domicilio y comenzaron a arrojar objetos hacia el detenido.

Ante la situación, personal policial solicitó refuerzos al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que arribaron para intentar contener a la multitud y establecer un dispositivo de seguridad.

Fuentes cercanas a la investigación, detallaron que se intentó disuadir a los manifestantes mediante el diálogo, aunque la situación se volvió cada vez más hostil.

El operativo permitió finalmente extraer al sospechoso del domicilio y trasladarlo al hospital de la ciudad de Belén de Escobar, para recibir atención médica por las heridas sufridas.

Durante la intervención, la escalada de violencia también llevó a la detención de otras tres personas, de 19, 40 y 44 años, quienes habrían liderado los ataques contra el personal policial y el aprehendido, en respuesta al asesinato de un joven de 16 años.

En el caso tomó intervención la fiscal de turno de Escobar, Mabel Amoretti, que ordenó diligencias en la zona y la recolección de testigos para esclarecer las circunstancias del hecho.