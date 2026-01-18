1° Festival del antigal en la comunidad de El Morado

Honrando a los ancestros y a la historia del pueblo humahuaqueño, la comunidad de El Morado - San Roque (ubicada a unos 6 kilómetros al sur de Humahuaca por la ruta nacional 9), organizó para hoy, desde las 10, el 1° Festival del Antigal, en el marco del Alborozo Humahuaqueño.

"En varios poblados de la región existen sitios arqueológicos como lo es nuestro antigal", al cual se lo observa desde la ruta 9 pasando el paraje Pinchayoc, dijeron los organizadores. También en ese sector se unen los ríos Grande y Calete de los cuales se servían las primeras civilizaciones.

"Iniciaremos la celebración pidiendo permiso a la Pachamama, le agradeceremos por habernos ayudado en organizar el festival y junto a todo el público presente celebraremos éste acontecimiento para nuestra comunidad. Más allá que será un festejo, también nos beneficiará como productores", señaló Walter Sosa, presidente de la comunidad.

Al mediodía se compartirá un almuerzo comunitario elaborado con productos agrícolas de la zona que están cosechándose y con muy buena calidad. Y alrededor de las 13.30 comenzará el espectáculo folclórico que tendrá como fondo del escenario, el imponente antigal que se destaca entre los cerros.

Participarán en esta primera edición el grupo Yajua (liderado por Rodrigo Díaz), Los Tarkas, la cantora Wayra Sánchez junto a Los hermanitos Quiquiza, Las Cianceñitas, las copleras Las Rositas de Chorrillos, el conjunto Los Runas de Uquía, Daniel Zárate y sus Sumpas, Federico Aymara y su grupo Maima Huayra, y Thiago Llanes y su acordeón.

A ellos se sumarán Los Anateros de Uquía, el acordeonista Santino Pereyra, Carlos Fernández y su acordeón, y Leonel Rodríguez y su acordeón; asimismo se invitó a Los Halcones Tropicales, entre otros músicos locales.

En el transcurso del festival, aproximadamente a las 17.30 se hará una representación del desentierro del carnaval con agrupaciones de diablos carnavaleros y se servirá 400 litros de saratoga anticipándose la celebración carnestolenda. Y desde el mediodía hasta el anochecer estará habilitada una feria gastronómica y la venta de productos agrícolas.

También se ofrecerán artesanías en tejidos, cerveza artesanal, alfajores de quinua, apicultura, licores, hierbas medicinales, y agroganadería, según destacó Walter Sosa.