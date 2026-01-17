Maimará dice NO a la violencia de género

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó del Paseo Sabores y Saberes que se realizó en la Plaza de Maimará organizado por la Dirección de Mujer, Género y Diversidad del municipio para la promoción y prevención de la violencia de género.

Prevención de la violencia de género en Maimará

En este encuentro que promueve la transmisión de tradiciones ancestrales a través de la música, la gastronomía, el baile, los artesanos y emprendedores se acompañó con la difusión de información sobre los servicios disponibles en Jujuy ante situaciones de violencias basadas en género acercando herramientas para poder identificar posibles casos de vulnerabilidad y los lugares donde buscar ayuda inmediata.

Saberes y Sabores: los eventos culturales como espacio de promoción

Estas acciones en encuentros masivos permiten generar instancias de sensibilización y concientización sobre la importancia de prevenir la violencia de género y derribar barreras de acceso a la información. Estos espacios favorecen el diálogo, la escucha y el reconocimiento de las violencias promoviendo la detección temprana y el acompañamiento oportuno.

Informar en ámbitos culturales de gran concurrencia de personas contribuye a crear redes de cuidado visibilizando los derechos de mujeres y personas de la diversidad sexual reforzando el compromiso de una sociedad libre de violencia de género y discriminación, más justa e igualitaria.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se continúa con el trabajo en territorio acercando el Estado a la comunidad lo que permite asistir y acompañar a mujeres y diversidades en situación de violencia mediante los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia disponibles en toda la Provincia.

Es de destacar que el dispositivo de atención en Maimará se encuentra ubicado en calle Flor de Airampo esquina Sumalawa del barrio Sumaj Pacha. Asimismo está habilitada las 24 horas todos los días del año la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363.

De la jornada participó Franco Dorado, Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación y Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad del Consejo Provincial de Mujeres.

Estuvo presente también Gabriela Méndez, Directora de Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad de Maimará.