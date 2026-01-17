Jujuy consolida su talento folklórico con seis finalistas en el Pre Cosquín 2026

Tras dos intensas noches de música y danza en el escenario mayor Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, concluyó la participación de la Delegación Jujuy en la séptima ronda del Pre Cosquín 2026, certamen celebrado en la provincia de Córdoba. Bajo la evaluación de los jurados Vidala Barboza, Fernando Rodríguez, Juan Peletier (en Danza), Marcelo Ezequiel del Río, Silvia Lallana y Joel Tortul (en Música), la provincia logró clasificar a seis representantes en diversos rubros.

Los finalistas por la sede San Salvador de Jujuy son: la Pareja de Baile Tradicional Del Castillo - Caliva; el Solista de Malambo Masculino Santiago Tejerina Cruz; el Conjunto Instrumental Dúo Marcos - Batallanos; el Conjunto Vocal La Huella Folk; el Solista Instrumental Pablo Marcos; y la Solista Vocal Wara Calpanchay, quien destaca en este rubro acompañada por otros valores jujeños.

Los artistas seleccionados competirán en la ronda final, que se desarrollará esta noche de sábado y mañana domingo 18 de enero desde las 21 horas. Una vez finalizada esta etapa, se anunciará a los ganadores del 54° Certamen para Nuevos Valores. Los triunfadores no solo asegurarán un lugar en la programación oficial de la 66° edición del Festival Nacional de Folklore "Cosquín 2026" a realizarse del 24 de enero al 1 de febrero, sino que también se presentarán en la prestigiosa "Noche de Ganadores" prevista para el 19 de enero.