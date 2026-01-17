27°
Futbol infantil
Colonias de vacaciones
El tiempo en Jujuy
Rally Dakar
Mercosur
Córdoba
Jujuy Basquet
Relación bilateral
PALPALÁ
Mar del Plata
Zoonosis

Cronograma semanal se zoonosis en la ciudad

Desde el lunes 19 estan previstas las actividades que incluye servicios de: quirófano móvil, vacunación antirrábica y registro de mascotas en distintos barrios de San Salvador de Jujuy. 

Sabado, 17 de enero de 2026 15:30

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades previstas para la semana, que incluye servicios de: quirófano móvil, vacunación antirrábica y registro de mascotas en distintos barrios de la ciudad.

Estas acciones tienen como objetivo promover la tenencia responsable de animales y fortalecer las políticas de salud pública.

Cronograma de actividades:

  • Lunes 19

Quirófano móvil – 8:00 hs
CPV Combate – Manzana 26, Lotes 43, 47 – 47 Hectáreas, Alto Comedero.

  • Martes 20

Vacunación antirrábica y registro – de 9:00 a 12:00 hs
Pasaje Gaucho Rivero 826 – Barrio Malvinas.

  • Miércoles 21

Vacunación y registro – de 9:00 a 12:00 hs
Tumusla 795 (Club Luján) – Barrio Luján.

Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs
Humahuaca 193 – Barrio Luján.

  • Jueves 22

Quirófano móvil – 14:00 hs
Avenida Marina Vilte 1263 – B6 Alto Comedero.

Vacunación y registro – de 14:00 a 17:00 hs
Avenida Marina Vilte 1263 – B6 Alto Comedero.

  • Viernes 23

Quirófano móvil – 14:00 hs
CIC Che Guevara – Manzana 1, Lote 1 – Barrio Che Guevara.

Vacunación y registro – de 15:00 a 18:00 hs
Alberti 643 – Barrio General Arias.

Desde el área municipal se recuerda a los vecinos asistir con sus mascotas con correa, bozal en caso de razas grandes y cumplir con las recomendaciones del personal.

