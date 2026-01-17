Jujuy Básquet venció a Hindú Club y volvió a la victoria

Jujuy Básquet se impuso ante Hindú Club de Córdoba 90-74 y cortó la caída libre. Anoche festejó la primera victoria del año en el estadio “Federación” con el control de Alberto Ponzo como primer juez, Andrés Barbarini segundo juez, Luis Cornejo comisionado técnico.

Los parciales fueron, primero el local, 19-24, 29-16, 13-16 y 29-18.

Mejoró la efectividad con los tiros desde el perímetro y se sacó una pesada mochila. Los “cóndores” sumaron un triunfo clave para enderezar el rumbo, con un fuerte trabajo en la defensa, era el punto a mejorar luego de la dura derrota en la fecha pasada. Además tuvo contundencia, Ibarra sacó ventaja, marcó 13 puntos, tres triples, aunque la visita con Ludueña se puso en partido y luego pasó a ganar cerrando el parcial 24 a 19.

En el segundo cuarto, Jujuy Básquet comenzó a trabajar con una transición rápida insistió con los tiros desde el perímetro, sumado al despliegue en defensa y otra con vez con Ibarra, dos triples seguidos, acompañando por Roca, máximo anotador de la noche con 22 puntos, cerca del final pusieron a ganar 28-26 y obligó a Daniel Beltramo, técnico del elenco de Córdoba, a pedir tiempo muerto. Pero poco sirvió, otra vez los dirigidos por Guillermo Tasso mantuvieron el goleo y se fueron al descanso largo 48-40.

El tercer chico fue con errores compartidos, se les cerró el aro a los dos, por lo que en tres minutos de juego tenían un parcial de 3 a 3. Igual, Jujuy Básquet siguió con una buena defensa, más allá de la paridad, Hindú Club siguió buscando su juego, acortó diferencias, 13-16, pero el local dio muestras que estaba bien.

Por eso en el último cuarto comenzó a cerrar la partida, otra vez con una defensa fuerte, efectividad, fue logrando una buena diferencia en el marcador ante un Hindú Club que nunca se resignó. El marcador permitió al técnico local darles minutos a los juveniles, Celis, Nistal, Segovia, hasta el cierre fue 90-74.

Este domingo los jujeños reciben a Comunicaciones de Mercedes desde las 21.30 en el estadio “Federación”.