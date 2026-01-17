19°
17 de Enero,  Jujuy, Argentina
Catamarca
PALPALÁ
Amistoso
regional
Conciencia Animal
SALTA
LIGA PROFESIONAL
Canasta Básica Alimentaria
Futbol infantil
Colonias de vacaciones
Catamarca

Delegación jujeña visitó Catamarca

La provincia tiene previsto sumarse a esta plataforma informática.

Sabado, 17 de enero de 2026 00:00
LA DELEGACIÓN JUJEÑA | VISITÓ EL PABELLÓN 18 DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DE CATAMARCA.

Funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy visitaron y la Secretaría de Presupuesto, Contaduría General y Tesorería General de la provincia de Catamarca, para reunirse con los referentes para de esa repartición y aprender sobre su experiencia con la utilización del Sistema de Administración Financiera e-Sidif de la Administración Pública catamarqueña, que ellos implementa desde julio de 2019. Jujuy tiene previsto sumarse a esta plataforma informática de administración que utilizan las provincias argentinas.

La delegación fue recibida por la secretaria de Presupuesto Anahí Aparicio y la contadora general de la provincia Carla Ogas, profesionales y técnicos de estos organismos y de Tesorería General.

"Agradecemos a la provincia de Jujuy que toma a nuestra provincia como modelo para poder implementar este sistema y que nuestra experiencia de más de seis años sea valorada positivamente. A mediados del 2019 reemplazamos el Sistema Sipaf por el e-Sidif, que funciona en línea y que, por ejemplo, nos permitió trabajar de manera remota durante la pandemia del Covid-19", indicó Aparicio.

La delegación técnica jujeña que visitó el Pabellón 18 del Complejo Administrativo del Poder Ejecutivo se compone Silvia Saman y María Elena Miconi (ambas de la Dirección de Presupuesto), María Inés Pigino y Gabriela Sumbaño, (ambas de Contaduría de la provincia), Álvaro Estrada y Víctor Loza (ambos de Tesorería de la provincia), y Karina Brils (Secretaría de Informática).

La articulación interprovincial surgió en el marco del Foro Permanente de Direcciones de Presupuesto y Finanzas de la República Argentina, llevado a cabo entre el 12 y el 14 de noviembre pasado en San Salvador de Jujuy, ocasión en la que Catamarca expuso ante el país una síntesis de esta experiencia administrativa y de gestión.

 

Temas de la nota

