Agredía a su expareja en la vía pública y fue detenido

Un hombre de 35 años fue detenido por los efectivos que intervinieron en la una situación de violencia de género en la vía pública y hallaron entre sus prendas de vestir un caño metálico, con la que amenazaba a la víctima.

El hecho se registró la tarde del jueves pasado en la intersección de Dorrego y Jorge Newbery del barrio Gorriti de la capital jujeña.

En esas circunstancias, el personal del Centro de Gestión y el apoyo inmediato del Cuerpo de Motorizados y otras unidades operativas, tomaron conocimiento del hecho en progreso, tras un llamado de alerta que informaba sobre una violenta agresión de un sujeto hacia su expareja en la vía pública.

Al arribar los uniformados, el agresor no solo opuso resistencia a la autoridad, sino que atacó físicamente a un suboficial y amenazó al personal interviniente con un caño metálico, situación que fue controlada gracias al rápido despliegue de los efectivos presentes.

Tras la intervención, el protagonista presentaba una autolesión leve en el pecho, por lo que se solicitó de inmediato la asistencia del Same. Tras recibir las curaciones pertinentes y ser declarado apto para el traslado, el individuo volvió a mostrar un comportamiento hostil y agresivo contra los uniformados al momento de ser subido al patrullero.

Ante esta actitud, el personal policial se vio obligado a realizar el uso de la fuerza mínima e indispensable para resguardar la integridad física de los presentes y de la víctima, logrando finalmente reducirlo bajo la supervisión de los jefes de unidad.

El sujeto quedó alojado en la Seccional 2º, luego de que el personal de Criminalística realizara el levantamiento de los elementos probatorios en el lugar del hecho.

Por su parte, el efectivo agredido radicó la denuncia por las lesiones y amenazas sufridas durante el cumplimiento de su deber.