Rigen nuevos valores para el transporte alternativo

La Dirección de Fiscalización de Transporte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, recordó a pasajeros y conductores del transporte alternativo -modalidades de taxis de radio llamada y taxis compartidos- que, desde ayer entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario, con el incremento previsto oportunamente, conforme a la Ordenanza N° 7952/2003.

Por otra parte, la Dirección indicó a los permisionarios que el control de ticketeras y cambio de cuadros tarifarios se realizará en el lugar habitual, de lunes a viernes en los siguientes horarios: Atención Administrativa de 7.30 a 13 y de 14 a 18; y Control de ticketeras de 8 a 12 y de 14 a 18 con la modalidad habitual.

En este sentido, advierte el comunicado, en caso de no realizar el debido control se harán pasibles de las sanciones que le pudieran corresponder.

Tarifas de radiollamada

Desde la mencionada Dirección se detalló el valor de las distintas tarifas, estas quedaron conformadas de la siguiente manera: Diurna (de 5 a 22), bajada de bandera a $ 940 y ficha cada 100 metros a $ 94; Nocturna (de 22 a 5), bajada de bandera a $ 1.160 y ficha cada 100 m a $ 116; Feriados nacionales, provinciales y domingos la bajada de bandera a $ 1.160 y ficha cada 100 m $ 116.

Tarifas de compartido

Para el caso de los taxis compartidos, el valor de las tarifas se estableció en: Tarifa diurna a $ 1.200 y nocturna a $ 1.500.