Imputaron a cuatro efectivos tras la muerte de un preso

Cuatro efectivos policiales de la Policía provincial fueron imputados por la presunta autoría del delito de incumpliemiento de los deberes de funcionario público, tras el fallecimiento de un hombre que se incendió en una celda de la Seccional 61º del barrio El Chingo de la capital jujeña.

El Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy informó a través de un comunicado, que días atrás se llevaron a cabo las audiencias imputativas sobre la investigación penal preparatoria por el fallecimiento de una persona que sufrió quemaduras mientras se encontraba alojada en la Seccional del mencionado sector barrial.

Según pudo saberse, los imputados comparecieron ante la sede del Ministerio Público de la Acusación, donde designaron abogado defensor, se les hizo conocer formalmente el hecho investigado, la calificación legal atribuida y las evidencias incorporadas hasta el momento en el legajo, ejerciendo de este modo su derecho constitucional de defensa.

La causa se encuentra actualmente en la etapa de Investigación Penal Preparatoria, en una fase inicial. Durante este período se continuará con la recolección y el análisis de las evidencias necesarias, a los fines de ampliar la investigación respecto de la imputación dada.

La mañana del 31 de diciembre, un hombre de 30 años, identificado como Ariel Vilte, fue detenido tras provocar disturbios en la vía pública, y a los breves minutos de ingresar a una celda de la de sede policial del barrio El Chingo, provocó un incendió que le costó la vida tras permanecer cinco días hospitalizado.

Una fuente cercana a la investigación deslizó a este matutino que de la celda donde se encontraba Vilte, los investigadores secuestraron un encendedor y que el foco ígneo habría iniciado en un colchón.