Tradiciones en Humahuaca

No hay mejor propuesta cultural, tradicional y costumbrista en la Quebrada, que la que hace el municipio de Humahuaca con las comunidades e instituciones a través del Alborozo Humahuaqueño anticipando el carnaval.

A un mes del carnaval, el Alborozo está en lo mejor de su desarrollo con propuestas que invitan a celebrar la cultura popular.

Hoy a las 18 en la bóveda del Monumento a los Héroes de la Independencia se habilitará la muestra de arte contemporáneo SuriLithium, de Quillay Méndez; y mañana a las 10 en la comunidad de Chorrillos, iniciará el XXV Festival del queso y la cabra.

El domingo se peregrinará a la comunidad de Calete, partiendo a las 6 desde la Iglesia Catedral con la imagen de la Virgen peregrina de la Candelaria, iniciando así el programa de celebraciones litúrgica en honor de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero.

El pueblo quebradeño como los restantes destinos principales de la región: Tilcara y Purmamarca, es muy visitado desde principios de año y se confía en un incremento de los visitantes.

Quienes llegan al poblado admiran su arquitectura colonial, las comidas típicas, el monumento a la Independencia, las expresiones culturales y la amabilidad de la gente.