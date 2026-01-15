21°
16 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Tilcara
festival de anateros
Temporada Turística
Temporada Turística
Temporada de Verano
nuevos casos
salud
salud
Tilcara
festival de anateros
Temporada Turística
Temporada Turística
Temporada de Verano
nuevos casos
salud
salud

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Turismo

Tradiciones en Humahuaca

Festividades populares para asimilar las costumbres y tradiciones.

Jueves, 15 de enero de 2026 18:11
Tradición | La copla y la caja presentes en cada festividad popular.

No hay mejor propuesta cultural, tradicional y costumbrista en la Quebrada, que la que hace el municipio de Humahuaca con las comunidades e instituciones a través del Alborozo Humahuaqueño anticipando el carnaval.

A un mes del carnaval, el Alborozo está en lo mejor de su desarrollo con propuestas que invitan a celebrar la cultura popular.

Hoy a las 18 en la bóveda del Monumento a los Héroes de la Independencia se habilitará la muestra de arte contemporáneo SuriLithium, de Quillay Méndez; y mañana a las 10 en la comunidad de Chorrillos, iniciará el XXV Festival del queso y la cabra.

El domingo se peregrinará a la comunidad de Calete, partiendo a las 6 desde la Iglesia Catedral con la imagen de la Virgen peregrina de la Candelaria, iniciando así el programa de celebraciones litúrgica en honor de la Virgen de la Candelaria, el 2 de febrero.

El pueblo quebradeño como los restantes destinos principales de la región: Tilcara y Purmamarca, es muy visitado desde principios de año y se confía en un incremento de los visitantes.

Quienes llegan al poblado admiran su arquitectura colonial, las comidas típicas, el monumento a la Independencia, las expresiones culturales y la amabilidad de la gente.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD