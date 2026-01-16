Se detectaron nuevos casos de gripe H3N2 en Córdoba y Corrientes

Cuatro nuevos casos de la variante influenza A H3N2 fueron confirmados en las últimas horas, dos de ellos en la provincia de Córdoba y los otros dos en la de Corrientes y se suman a los 11 reportados el pasado lunes por el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN).

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los casos fueron confirmados por el Instituto Malbrán, se trata del subclado K de la gripe A (H3N2) en las citadas provincias en las cuales no se habían registrado contagios, mientras que en el BEN se indicó que nueve de los primeros 11 casos no registraban antecedente de vacunación.

Hasta el momento hay tres casos en la provincia de Buenos Aires, dos en la Ciudad de Buenos Aires, dos en Neuquén, dos en Santa Cruz, dos en Córdoba, dos en Corrientes, uno en Mendoza y uno en Tierra del Fuego.

En el caso de los contagios registrados en Córdoba, se informó que se trata de un hombre de 27 años, oriundo de Freyre y con antecedente de viaje a México y una mujer de 38 años con residencia en La Calera y reporte de viaje a España y ambos requirieron atención ambulatoria en centros de salud de la provincia, sin necesidad de internación y con evolución favorable.

Por su lado, los dos casos confirmados en Corrientes son de dos mujeres adultas mayores que cursaron la enfermedad con evolución favorable y fueron dadas de alta, mientras que se trascendió que los contagios se habrían producido a través de un familiar que había viajado al exterior.

Las recomendaciones para prevenirla

Desde el Ministerio de Salud de la Nación reiteraron las recomendaciones generales para la prevención y control de la transmisión, entre las que se encuentran:

Mantener completos los esquemas de vacunación.

Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.

Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.

Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.

Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.

Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).

Además, la cartera sanitaria recomienda que las personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza mantengan las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias durante el viaje y al regreso y, en caso de presentar síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica.