Tristeza por el fallecimiento de Leonardo Mamani

Gran consternación provocó hoy la noticia del fallecimiento del veterano de guerra de Malvinas jujeño Leonardo Mamani.

Nacido el 26 de enero de 1956 en Jujuy, Mamani se había formado como suboficial del Ejército Argentino y en 1982, durante el conflicto bélico por la recuperación de las Islas Malvinas, integraba la Compañía de Ingenieros 9 perteneciente a la Guarnición de Ejército "Sarmiento" con asiento en la provincia de Chubut.

Con la mencionada unidad prestó apoyo logístico y de combate en la zona de Bahía Fox. Estuvo en ese puesto hasta finalizar la guerra con Gran Bretaña.

El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Jujuy informó que sus restos serán velados hasta mañana a las 10 en la Casa de la Cultura de Palpalá, sita en la calle Río Chubut esquina avenida Del Congreso de la ciudad siderúrgica. Posteriormente serán trasladados para su cremación.