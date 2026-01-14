Boca frente a Millonarios por la Copa "Miguel Russo"

Boca Juniors tendrá una buena prueba hoy desde las 19.

El conjunto "xeneize" se medirá amistosamente ante Millonarios de Colombia en un duelo especial porque estará en juego la Copa "Miguel Ángel Russo".

Los de La Ribera se prepara para su debut futbolístico de hoy en el 2026 con un dolor de cabeza importante, debido a las bajas que tendrá que suplir el técnico Claudio Úbeda. Son tres los jugadores que no podrán estar ante cuadro bogotano por lesión.

Los que se perderán el primer choque de la pretemporada son tres futbolistas de peso para el andamiaje colectivo del entrenador "xeneize": el volante Rodrigo Battaglia, y los atacantes Carlos Palacios y Edinson Cavani. Ninguno podrá decir presente por las molestias que arrastran.

La situación del volante es complicada, ya que sufre una tendinitis en el tendón de Aquiles que lo ha marginado durante gran parte de la pretemporada de Boca Juniors. Si bien está evolucionando, todavía debe atravesar varias semanas más para quedar en óptimas condiciones.

Mientras tanto, el chileno recibió un fuerte golpe en la rodilla derecha, y quedará afuera por decisión del cuerpo técnico, que quiere preservarlo hasta que esté al 100% de su capacidad física. Sin dudas, es el caso que menos preocupa.

Por último, está la dura realidad de Edinson Cavani. El delantero confirmó que seguirá en el club en el 2026, y se está esforzando para recuperar terreno perdido. Sin embargo, su dolor lumbar es permanente, y todo indica que no se pasará. Así, tiene dos alternativas: o juega con esa gran molestia a cuestas, o apoya desde afuera.

De no mediar inconvenientes, el once inicial de Claudio Úbeda para el choque ante Millonarios por la Copa Miguel Ángel Russo será con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.