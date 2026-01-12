Algunos looks de los famosos en los Globos de Oro

La alfombra roja de los Golden Globes volvió a convertirse en el escenario perfecto para que las celebridades desplegaran todo su glamour.

Como cada año, los flashes se enfocaron en los looks más jugados, vestidos de alta costura y trajes que marcaron tendencia.

Selena Gomez por Chanel

Selena Gomez eligió un vestido negro liso con detalles de plumas blancas en el escote de Chanel.

Jenna Ortega estilo cut out

Jenna Ortega pisó la alfombra roja con un vestido total black con aberturas en los laterales. La prenda tiene falda de tiro bajo recta y un corset de satén estilo armadura con detalles de flecos y mostacillas.

Julia Roberts de terciopelo

Julia Roberts desfiló por la red carpet con un vestido de terciopelo negro, sobrio y de líneas simples. La prenda tiene mangas 3/4 y escote en V muy pronunciado.

Kate Hudson metalizada

Kate Hudson acaparó todas las miradas con un vestido plateado con brillos con escote criss-cross y detalle de flecos estilo Charleston.

Owen Cooper fashionista

La estrella de “Adolescencia” llegó al evento con un traje de sastrería gris muy canchero y original. Llevó un saco camisero y un pantalón de corte recto que combinó con mocasines negros.

Miley Cyrus a puro brillo

Miley Cyrus deslumbró con un vestido total black a puro brillo con escote en V y mangas pronunciadas. La pieza es ajustada y tiene mangas largas. Sumó gafas de sol oscuras.

George Clooney de traje

George Clooney desfiló por la alfombra roja con un esmoquin negro que contrastó con una camisa blanca lisa por debajo. Completó con un moño negro en el cuello y zapatos abotinados. Su mujer, Amal Clooney, apostó al rojo y, como siempre, causó impacto.

Emma Stone en butter yellow

Emma Stone eligió el butter yellow para su look de alfombra roja. Se mostró ante las cámaras con un elegante conjunto de top de satén con escote cerrado y maxifalda de tiro bajo, larga hasta los pies, con textura.

Timothée Chalamet en total black

Timothée Chalamet sorprendió con un look total black. Se lució con un jean oscuro y saco negro con botones dorados.

Ariana Grande, de negro

Ariana Grande desfiló por el evento con un vestido negro con efecto corset, falda voluminosa y detalles de moños en la zona de los hombros.

Jennifer López apostó por el tul

Jennifer López se mostró para las cámaras con un vestido ajustado en color nude. La pieza, de mangas largas y cuello alto, cuenta con bordados de arabescos en un tono amarronado. Además, la prenda tiene un godet de tul.