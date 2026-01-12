Talleres gratuitos desde hoy sobre temas tecnológicos

El Ministerio de Educación dio a conocer los talleres sobre temas tecnológicos que se realizarán desde hoy en "Expedición Verano: Arte en la Era Digital", los cuales serán gratuitos para chicos y chicas de 9 a 12 años, y al igual que los de temas artísticos tendrán lugar en el Centro de Innovación Educativa de Ciudad Cultural (Zorrilla de San Martín y Curupaití del barrio Alto Padilla).

Todos se realizarán de 10 a 12. Hoy se concretará "Personificando Nubes", en el cual los participantes, a través de la ilustración digital, transformarán imágenes de cielos llenos de nubes en formas y personajes, y "Mentes Programadoras: Mi primer Código", en el que se va a programar y animar con Scratch.

Mañana "Del Dibujo a la IA", en el que se diseñarán personajes con Inteligencia Artificial, aprendiendo a imaginar, describir y guiar a la IA en el proceso creativo. También "Mentes Programadoras: Acción y Reacción", en el que nuevamente se va a programar y animar con Scratch.

El miércoles tendrá lugar "Personificando Árboles", taller en el que a través de la ilustración digital, los chicos asistentes transformarán árboles en formas y personajes. En "Mentes Programadoras: Lógica y Puntajes", en el que se va a programar y animar con Scratch.

El jueves se cumplirá el taller "Del Dibujo a la IA", en el que se diseñarán personajes con Inteligencia Artificial, aprendiendo a imaginar, describir y guiar a la IA en el proceso creativo. Asimismo "Mentes Programadoras: Misión Cumplida", en el que se va a programar y animar con Scratch.

El link de inscripción es https://forms.gle/MJ4y5HQpsrk2Mm2y6 (hay que llevar el DNI del menor), y al igual que los demás talleres, los cupos son limitados. También se recordó a los chicos asistentes a llevar algo para comer y beber, debido a que la actividad será extensa.

Por cualquier consulta llamar al 0388 154045142.