18°
12 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional
Ministerio de Salud de la Provincia
Actividad física
Libertador General San Martín
alto comedero
Cuyaya
Secretaria de Energía
Autos Usados
Jujuy Global Game Jam
Xibi Xibi
regional

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Enero Tilcareño

En Tilcara se realizó Jallalla Warmi, la fiesta de género

La expresión libre e identitaria de las mujeres que defienden y revalorizan sus raíces se concretó en la víspera.

Lunes, 12 de enero de 2026 00:00
IDENTIDAD | LA COPLA EXPRESADA POR MUJERES QUEBRADEÑAS Y DEFENSORAS DE SU TIERRA.

El encuentro de mujeres cantoras e instrumentistas Jallalla Warmi se convirtió en uno de los espectáculos de música, expresada en todas sus vertientes, más importante que posee el Enero Tilcareño.

En la jornada de ayer concentró la atención de tilcareños y los turistas que visitan la villa veraniega, con una muestra de presentación en la plaza central entre la mañana y el mediodía, en la tarde con un pasacalle por el casco céntrico y finalmente el espectáculo central.

VIENTISTAS | JÓVENES SIKURERAS DEL GRUPO WARMINAKA SIKURI, DE CÓRDOBA.

Ana y Cristina Paredes, Brenda Mamani y Micaela Chauque estuvieron al frente de su organización con la colaboración de la intendente Sonia Pérez, quien además de ser coplera de los Valles, es una defensora de la expresión musical femenina, como de sus manifestaciones culturales y populares.

Este año llegaron hasta Tilcara la Compañía de Danza Arte Argentino, Voz del Zenta, Lataty, Fabiana Romero, La Creciente, Andrea Mamondes, Nora Biscaglia (Niña chaqueña), la Agrupación Cultural Virgen de la Candelaria, Ñawpa Yupikuna, Paula Marzano, Killari, María Mendoza, La Violetera, Ballet Jujuy Coya y Suyay Trío, entre otras.

DESTACADAS | MICAELA CHAUQUE, SONIA PÉREZ, KUSIKILLA Y ÑAWPA YUPIKUNA.

El encuentro abrió también la posibilidad a mujeres artesanas, diseñadoras, escritoras, pintoras, emprendedoras pudieran dar a conocer sus producciones, que fueron muy bien aceptadas por su originalidad.

La plaza central del pueblo fue escenario para que se expresaran sobre sus cultura e identidad.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD