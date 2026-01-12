Detienen a prófugo tras un asalto a mano armada

Efectivos de Infantería de la Policía de Jujuy detuvieron a un joven de 23 años que era buscado por un robo a mano armada en la ciudad de Libertador General San Martín, luego de una persecución en la cual se resistió ante la presencia policial. Además, entre sus pertenencias tenía pasta base de cocaína y una pipa casera. Fue trasladado a la Seccional 39° para quedar a disposición de la Justicia provincial.

La aprehensión se hizo efectiva días pasados por la madrugada, cuando los integrantes del cuerpo de Infantería realizaban recorridos preventivos por las calles del barrio 9 de Julio de la mencionada ciudad del departamento Ledesma.

En esas circunstancias, alrededor de las 2.45 en un tramo de la calle Domingo Pérez los agentes divisaron a una pareja, a la cual los uniformados le pidieron que detengan su desplazamiento. Sin embargo, uno de los jóvenes, al ver la presencia policial, comenzó a correr por las calles aledañas.

Por esa razón, los efectivos iniciaron una persecución a bordo de las motos por algunas cuadras hasta que lo interceptaron en el medio de forcejeos por intentar continuar con la fuga.

Así fue cómo una vez reducido, los agentes realizaron una requisa de seguridad al sujeto con el resultado del hallazgo de un cuchillo tipo sierrita y elementos relacionados al consumo de estupefacientes, entre ellos, una pipa metálica y envoltorios con una sustancia amarillenta.

Luego, el detenido fue trasladado a la Seccional 39° para la continuidad de la tarea. Allí, en la averiguación de los datos del sujeto, se supo que el joven de 23 años tenía un pedido de detención por estar relacionado a una causa de "robo con arma de fuego". Para llegar a conocer esta situación fue necesaria la asistencia de la Brigada de Investigaciones local.

Finalmente, debido al pedido que recaía sobre el sospechoso, el mismo quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia provincial.