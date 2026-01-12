Asesinaron de un tiro en la cabeza a un joven de 16 años

Un adolescente de 16 años fue asesinado en medio de un violento enfrentamiento armado entre supuestas bandas en el barrio Nuevo Golf, en el sur de la ciudad de Mar del Plata. La víctima recibió un tiro en la cabeza, mientras que el presunto agresor fue detenido.

Según fuentes oficiales citadas por un diario marplatense la víctima, identificada como Sergio Emir Eneas Otero, este sábado circulaba en una motocicleta cuando recibió un disparo en la cabeza, lo que provocó su fallecimiento poco después de ser trasladado al hospital "Doctor Arturo Oñativia".

De acuerdo con la información de fuentes judiciales y policiales, el violento episodio se originó en la zona de la esquina de Gianelli y calle 81 e incluyó un intercambio de disparos entre los ocupantes de una camioneta blanca, un automóvil Fiat Palio de color rojo y la motocicleta en la que circulaba el menor.

En el Palio, que recibió al menos 15 impactos de bala, viajaba el presunto autor del disparo mortal. Se trata de un hombre identificado como Alan Olivares. Según se dio a conocer, en medio de la secuencia, el auto rojo perdió el control y volcó. Pese a eso, el intercambio de disparos continuó.

Tras una rápida investigación encabezada por la comisaría quinta, los agentes identificaron a Olivares como el principal sospechoso. El hombre, quien salió de la cárcel de Batán en agosto pasado, fue localizado mientras se ocultaba en una vivienda cercana a calle 87 y Cerrito y posteriormente detenido en un descampado en la intersección de las calles 89 y Cerrito. Al momento de su arresto presentaba una herida de arma de fuego en el brazo y un roce en la cabeza.

La fiscal Florencia Salas es quien tiene a su cargo la investigación y a esta hora trata de reconstruir lo ocurrido. Según trascendió, Olivares se enfrentaba a los ocupantes de una camioneta blanca, que finalmente logró huir.