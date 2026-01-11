Atacó a pedradas a un hombre y sigue en libertad

Un hombre que residen en el barrio Punta Diamante de la capital jujeña se mostró sumamente preocupado, luego de denunciar a su vecino que constantemente hostiga, roba y agrede a su hijo que convive con una discapacidad y la Justicia todavía no promovió acción penal.

Se trata de Roque Tolaba, quien tiene a su cargo un hijo de 40 años, quien convive con esquizofrenia y está medicado de por vida.

"A la denuncia la realicé el pasado mes de noviembre, luego de que esta persona atacara con una piedra a mi hijo hasta dejarlo inconsciente. Mi hijo está enfermo y esta persona, que vive a menos de 20 metros de mi casa, no lo deja en paz. Después de realizar la denuncia en la Seccional 61º, el oficial me manda a la Fiscalía, desde el MPA me mandan de nuevo a la Seccional y a más de dos meses del hecho, mi hijo sigue sufriendo golpes, amenazas y hostigamiento por parte de esta persona", dijo Tolaba.

Nuestro diario pudo averiguar que el expediente judicial P-29147/25 se tramita en la sede fiscal y tendría fecha de ingreso el pasado 3 de noviembre de 2025.

"Se que esta persona tiene varios familiares policías y no quiero pensar que no lo detienen por los contactos que él dice que tiene. Yo me pregunto qué pasará si esta persona vuelve a atacar a mi hijo, que no se puede defender y le provoca heridas graves en la cabeza. Vive amenazando que donde lo vea lo va a matar", dijo el hombre de 67 años.

"Hace poco, en la esquina de mi casa mataron con una piedra a un chico y mi hijo se salvó gracias a Dios de haber muerto, cuando fue atacado por este cobarde sujeto, que agrede a una persona que convive con una discapacidad", dijo.

"Ojalá que la Justicia actúe pronto y nos demuestre que no estamos desamparados antes estos hechos abusivos", dijo Tolaba.