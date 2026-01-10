Cinco demorados y secuestro de armas

Efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2, realizaron diferentes operativos, en distintos puntos de la ciudad de San Pedro, con el fin de contrarrestar hechos delictivos. Como resultado de los procedimientos cinco personas fueron demoradas y secuestraron tres armas blancas y un arma de fuego.

Durante recorridos por el barrio La Merced, efectivos fueron alertados sobre dos sujetos que estarían ocasionando disturbios y amenazando a los transeúntes con un arma blanca. Al llegar al lugar observaron a dos sujetos, los cuales tenían en su poder dos cuchillos medianos, además se constató que uno de ellos tenía vigente medidas judiciales.

En otro procedimiento, patrullando por un sector del barrio Snopek, los uniformados observaron a una pareja que adoptó una actitud evasiva a la presencia policial, por lo que fueron interceptados y requisados. Efectivos encontraron un arma de fuego calibre 22 en la cintura del masculino.

Finalmente en el barrio San Cayetano, agentes intervinieron en una gresca entre dos masculinos, uno de ellos tenía un arma blanca en su poder. Por lo que se procedió a la demora a los dos sujetos, quienes quedaron a disposición de la justicia.