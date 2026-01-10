"Sinners", la mejor película del 2025 para los críticos de Florida

La temporada de premios sumó un nuevo capítulo con el anuncio de los ganadores de los Critics Association of Florida, que consagraron a "Sinners" como la gran vencedora del 2025.

El film dirigido por Ryan Coogler se llevó el premio a Mejor Película, además de imponerse en varias categorías clave, relegando en la mayoría de los rubros a "One Battle After Another", según informó la Agencia Noticias Argentinas.

En el apartado de dirección, Coogler fue distinguido como Mejor Director por "Sinners", superando a Paul Thomas Anderson, nominado por "One Battle After Another".

El dominio de "Sinners" también se extendió al guion, la fotografía, la música original y el diseño de vestuario, empezando a consolidarse en la temporada de premios rumbo a los Golden Globes y Oscars.

Las actuaciones protagónicas también tuvieron nombres fuertes, donde Timothée Chalamet fue elegido Mejor Actor por su trabajo en "Marty Supreme", mientras que Jessie Buckley se quedó con el premio a Mejor Actriz gracias a su interpretación en "Hamnet".

En los roles de reparto, Sean Penn ganó como Mejor Actor de Reparto por "One Battle After Another" y Amy Madigan fue reconocida como Mejor Actriz de Reparto por "Weapons".

El reconocimiento al trabajo colectivo quedó nuevamente en manos de "Sinners", que ganó Mejor Elenco, reafirmando su fortaleza actoral. En tanto, el premio a Mejor Interpretación Juvenil fue para Jacobi Jupe por "Hamnet", mientras que "The Perfect Neighbor" se destacó como Mejor Documental y también fue reconocida como Mejor Película de Florida Central, uno de los premios especiales de la asociación.

En los rubros técnicos, "Sinners" volvió a imponerse en áreas clave como Mejor Banda Sonora, Mejor Canción Original y Mejor Diseño de Vestuario, mientras que "Frankenstein" se destacó en Maquillaje y Peinado, y Diseño de Producción.

De esta forma, el panorama ya da unos posibles favoritos de cara a la gala de los Golden Globes de mañana.