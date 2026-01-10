Rescate de turistas en el cauce del río San Juan

Una pareja de turistas italianos que recorría la región de la Puna debió ser rescatada por efectivos policiales y vecinos de la localidad de Paicone, tras haber quedado atrapada la camioneta en la cual se desplazaban en el río San Juan, a causa de la crecida de su caudal. La rápida acción conjunta permitió que los visitantes pudieran salir del vehículo sin problemas.

El incidente ocurrió el pasado jueves por la tarde, cuando el matrimonio intentaba cruzar el río y su camioneta Toyota tipo pick up quedó imposibilitada de seguir. Alertados sobre la situación, efectivos policiales se movilizaron de inmediato hacia el lugar, ubicado en el departamento Santa Catalina.

Una vez en el escenario del hecho, los agentes trabajaron en conjunto con miembros de la comunidad de Paicone, quienes ofrecieron su apoyo logístico y conocimiento de la zona. Tras los esfuerzos coordinados, lograron liberar y sacar la camioneta del cauce, auxiliando a los turistas que, pese al percance, no reportaron lesiones.

La rápida acción evitó que el contratiempo turístico escalara, especialmente en una zona de características geográficas particulares como la Puna, en donde las lluvias provocan la rápida crecida de los ríos en cuestión de minutos y que pueden ocasionar graves problemas para quienes transitan por la zona.