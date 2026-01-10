El film llegó al streaming y ya es uno de los más vistos

En el marco de una de las últimas actualizaciones que hizo Netflix de su contenido, agregó a la plataforma un film multipremiado, que en apenas unos días logró ingresar con fuerza al top 10 de lo más visto.

Se trata de la película "Oppenheimer", dirigida por Christopher Nolan. Según supo la Agencia NA, es un drama biográfico y un thriller épico que narra la vida del físico teórico J Robert Oppenheimer, figura central en el desarrollo de la primera bomba atómica. La trama principal se sitúa durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Oppenheimer es reclutado por el general Leslie Groves para dirigir el Laboratorio de Los Álamos en Nuevo México. Su misión: liderar un equipo de científicos para construir la bomba atómica antes de que la Alemania nazi lo logre.

La película no es lineal y utiliza diferentes paletas de colores para distinguir las épocas: el ascenso científico, sus años de formación en Europa y su rol como profesor en Berkeley, donde introduce la física cuántica en EEUU. La creación de la bomba, el desarrollo técnico y la tensión ante la prueba "Trinity", el momento en que se detonó la primera arma nuclear. El juicio político (en blanco y negro), ambientado en 1954, muestra la audiencia de seguridad en la que Oppenheimer fue interrogado sobre sus supuestas simpatías comunistas, liderada por Lewis Strauss, en medio de la "caza de brujas" del macartismo.

Más que una película de guerra, es un estudio de personaje. Explora el tormento de Oppenheimer tras ver el poder destructivo de su creación y su posterior activismo para frenar la carrera armamentista nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética.