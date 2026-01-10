El 8º Festival y Concurso del Tamal se postergó para hoy

El 8° Festival y Concurso del Tamal cambió de día y lugar para que toda la comunidad pueda participar.

El evento, que estaba previsto para realizarse ayer en el predio de las Aguas Danzantes de Palpalá, fue reprogramado debido a las condiciones climáticas y finalmente se llevará a cabo hoy de 16 a 22, en la avenida África intersección avenida Juan José Paso del barrio 9 de Julio de la ciudad siderúrgica, con 42 tamaleros llegados de distintos lugares de la provincia que concursarán.

También actuarán "Viento Norte", grupo "Raíces", "Un Toque+", "Javier Romano y su grupo", "Taquina Warmi", además del ballet "Sentires de la Danza".

La actividad que será totalmente gratuita para toda la comunidad. Además de la degustación y el certamen de este plato tradicional norteño, se mantiene la grilla de artistas y se prepara un escenario sobre la renovada avenida África para que los asistentes puedan bailar, cantar y disfrutar en compañía de familiares y amigos.

Desde el municipio destacaron que la iniciativa forma parte de las actividades programadas para comenzar el mes, buscando ofrecer un espacio de encuentro para toda la comunidad, familias y amigos, esperando que las condiciones climáticas mejoren y que el público pueda celebrar esta tradición local.

Otra propuesta

Asimismo, el municipio que encabeza el intendente Rubén Eduardo Rivarola confirmó una nueva edición de "Sentí Palpalá" Modo Verano 2026, una propuesta que ofrecerá tres domingos consecutivos de música, sorpresas y diversión, con actividades gratuitas pensadas para toda la familia. El programa comenzará mañana, desde las 16, en el predio de Las Aguas Danzantes, comenzando con una jornada especial por Reyes Magos, dedicada principalmente a los niños, con shows y música en vivo, sorteos, juegos gratuitos, castillos inflables, cama elástica y transporte urbano sin costo para menores de 12 años. Cabe destacar que, en caso de lluvia, el evento se trasladará al Estadio Olímpico Municipal.

Esta propuesta familiar que busca reunir a vecinos y visitantes en una tarde llena de entretenimiento, contará con la participación de diferentes artistas, entre ellos la DJ Keiluz y el equipo de Innova Show, quienes ya están preparados para ofrecer una experiencia inolvidable en el inicio. "Estamos muy contentos y emocionados por compartir este festival hermoso por el Día de los Reyes Magos", expresaron Alyna y DJ Keiluz.

La jornada contará con múltiples atracciones dirigidas a todas las edades, entre las que se destacan juegos, sorpresas y juguetes, con el objetivo de que toda la familia pase "una tarde increíble". Como parte fundamental de la propuesta, la música estará a cargo exclusivamente de Keiluz, quien se encargará de animar el ambiente durante todo el evento.

Los Reyes Magos, por su parte, invitaron a toda la comunidad a participar del encuentro: "Venimos desde lejos para traer alegría y regalos a los chicos, pero sobre todo para que toda la familia para vivir un momento inolvidable", expresaron. "Además de juguetes para los niños, habrá sorteos de celulares y tablets. Los invitamos a acercarse desde las 16 horas para obtener sus números y participar de los sorteos", manifestaron.