Atacó con un cuchillo a su pareja y cuñados y fue detenida

Una pelea de pareja desencadenó en una gresca familiar, donde un hombre resultó herido con un arma blanca y otras con heridas leves.

Aunque la víctima se negó a realizar la denuncia formal, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró la madrugada del jueves pasado en una vivienda del barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, los efectivos de la Seccional 35º tomaron conocimiento a través de un llamado al sistema de emergencia 911, sobre un violento enfrentamiento familiar.

Una vez que los efectivos se hicieron presentes en el lugar, se entrevistaron con una mujer visiblemente alterada, quien manifestó haber sido agredida por su cuñada, quien además había atacado con un arma blanca a su hermano, pareja de la agresora.

Cuando los efectivos se hicieron presentes en el lugar, un grupo de personas intentaba agredir a la mujer armada y los familiares de esta intentaban defenderla, por lo que se produjo un tumulto con insultos y empujones.

Los efectivos lograron controlar la situación, separando a los protagonistas e invitando a las partes a realizar la correspondiente denuncia en la sede policial.

Allí, el hombre que fue agredido se negó a realizar la denuncia en contra de su pareja, lo que desató otro tumulto, que la policía también tuvo que intervenir y separar a los protagonistas.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la demora de una joven de 29 años, quien blandía un arma blanca, y había atacado a su pareja y sus cuñados, en medio de la gresca.