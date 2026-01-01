Hoy sube el transporte de media distancia

La Secretaría de Transporte de la provincia autorizó un incremento promedio del 5% en el costo de los pasajes interjurisdiccionales que se aplicará a partir del hoy.

La suba responde al pedido de las empresas para acompañar la inflación que se traduce en el sector en gastos de mantenimiento, repuestos, combustibles, recambio de neumáticos, etc.

Desde la cartera indicaron que les resultó razonable este porcentaje al considerar que la última actualización fue a principios de noviembre, por lo que la suba sería de 2,5% por mes.

Ayer dieron a conocer como quedarán las nuevas tarifas a partir del jueves 1 de enero cuando el grueso de los jujeños se traslada a Maimará para celebrar el Año Nuevo.

Los pasajes aumentarán a: Volcán $4.000, Tumbaya $4.700, Maimará $8.000, Purmamarca $8.300, Tilcara $8.800, Humahuaca $13.000, El Moreno $17.800, Susques $21.100, Abra Pampa $22.400, Barrancas $24.000 y La Quiaca $28.900.

A San Pedro $6.200, Chalicán $8.100, Santa Clara $8.500, Fraile Pintado $9.300, Libertado General San Martín $10.600, Calilegua $11.200, Caimancito $12.800, Yuto $15.200 y Palma Sola $16.700.

Por último, a La Almona $1.200, Los Alisos $1.460, Los Paños $1.619, Complejo Los Alisos $2.378, El Carmen $2.459, Carahunco $2.720, Perico $3.197, Monterrico $3.299, Las Pampitas $3.704, Puesto Viejo $4.948, La Mendieta $5.196 y Aguas Calientes $6.005.