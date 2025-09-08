Casi cien conductores alcoholizados y un fallecido, los números del fin de semana

Las autoridades reportaron la cifra de 92 conductores multados por manejar bajo los efectos del alcohol, en el marco de un total de 412 actas de infracción labradas. La jornada también estuvo marcada por una víctima fatal en un siniestro vial ocurrido en la región de la Puna.

El comisario Pablo Herrera Silvetti, de la Policía provincial, fue el encargado de detallar los resultados de los operativos. "Nuestro personal policial ha trabajado durante este fin de semana, hemos tenido como resultante 92 actas por alcoholemia positiva, 14 actas por exceso de velocidad y 412 actas varias", explicó el oficial. Las infracciones "varias" corresponden principalmente a controles de documentación obligatoria para circular.

En cuanto a la siniestralidad vial, el reporte oficial confirmó un fallecimiento. La víctima fue un motociclista que, según las primeras informaciones, perdió el control de su vehículo y derrapó en un camino de la zona puneña.

Además de los incidentes viales, el comisario Herrera Silvetti hizo mención a un hecho de sangre independiente: el homicidio de un hombre, quien fue apuñalado en el cuello en la zona de Finca El Pongo, caso que es investigado por separado.