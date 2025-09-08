¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Ministerio Público de la Acusación
La Quiaca
PALPALÁ
Grupo Especial Motorizado de la Policía
PERICO
Unidad Regional 6
Monterrico
Valle de los Pericos
alto comedero
Alto Comedero

Huyeron de la Policía y abandonaron el vehículo

Efectivo motorizado fue embestido en el procedimiento.

Lunes, 08 de septiembre de 2025 01:33
CALLE AFATA | INMEDIACIONES DONDE INICIÓ LA PERSECUCIÓN.

Dos ocupantes de un vehículo marca VW Bora se negaron a colaborar ante los requerimientos de los efectivos, se dieron a fuga, hirieron a un policía y abandonaron el rodado.

Dos ocupantes de un vehículo marca VW Bora se negaron a colaborar ante los requerimientos de los efectivos, se dieron a fuga, hirieron a un policía y abandonaron el rodado.

El hecho ocurrió la madrugada de ayer en un tramo de la calle La Afata del barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos se acercaron a un grupo de personas que consumían bebidas alcohólicas en la puerta de un boliche, para pedirles que se retiren y los ocupantes que escuchaban música a un elevado sonido, hicieron caso omiso.

En un momento determinado, los efectivos requerían de la correspondiente documentación y el conductor del Bora aceleró para darse a la fuga, embistiendo al conductor de un efectivo del Grupo Especial Motorizado y huyendo a contramano por ruta nacional Nº 9.

Los inculpados tomaron las calles por inmediaciones de un motel alojamiento, dejando abandonado el vehículo en las inmediaciones.

 

