Yuliana Morales es la nueva representante del Departamento Humahuaca

Yuliana Morales y Agustín Chorolque, alumnos del Colegio Secundario N° 25 de Humahuaca, fueron electos embajadora y chico 10, respectivamente, del departamento de mismo nombre. La elección desarrollada el pasado viernes en el Complejo Juvenil "Virgen de la Candelaria" convocó al estudiantado de Humahuaca, El Aguilar, Hipólito Irigoyen, Tres Cruces y Uquía quienes de esta manera comenzaron a disfrutar de su festividad septembrina.

Primera princesa fue nombrada Juana Gerbi, de la Escuela Provincial de Artes N° 3 de Humahuaca; y segunda princesa, Selena Zerpa, del Colegio Secundario N° 26 de Uquía; primera dama de honor, Candela Vargas, de la Escuela Normal de Humahuaca; y segunda dama de honor, Luján Quispe, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de El Aguilar. Primer paje fue proclamado Facundo Salas, de la Escuela Polimodal N° 8 de Humahuaca; y segundo paje, Catriel Cari, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de El Aguilar.

El jurado fue presidido por la embajadora provincial de los estudiantes 2024, Josefina Blanco. La elección fue organizada por el Colegio Secundario N° 26 de Uquía que recibió la colaboración del municipio humahuaqueño.

Durante el encuentro se produjo un encuentro de hinchadas, presentaciones artísticas a cargo de los alumnos de los colegios N° 25 y N° 26 y de la Escuela Normal; además de la actuación de Jesús Rojas.