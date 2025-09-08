Atsa en alerta y movilización por falta de pago en el SAE

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa) de Jujuy anunció un estado de alerta y movilización debido a los reiterados atrasos en el pago de salarios a trabajadores de la empresa de emergencias SAE. Según denunció el gremio, todavía no se terminó de cancelar julio y agosto permanece impago, lo que genera una situación crítica para los empleados.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, la secretaria general de Atsa, Viviana López, señaló que "ellos recién terminaron de pagar julio, es una deuda que molesta a los trabajadores. Ya hemos ido al Ministerio de Trabajo y quedaron en que van a pagar, estamos a la espera. Solo queremos que cumplan con el convenio colectivo de trabajo, que paguen en tiempo y forma".

López explicó que el convenio colectivo que regula a la parte privada establece de manera específica que el haber mensual debe cancelarse el 5 de cada mes, con una tolerancia hasta el día 10. Sin embargo, la modalidad adoptada por la patronal es fraccionada. "Pagan un 10%, 20%, 25% y recién terminan de cancelar el mes cuando ya inicia el siguiente. Al trabajador se le vencen las deudas y por eso sacamos el alerta y movilización. De seguir así, vamos a tener que hacer una olla popular porque los trabajadores no tienen para comer", advirtió.

Los afectados son 15 trabajadores entre San Pedro y San Salvador de Jujuy. La dirigente gremial adelantó que esperan definiciones en los próximos días sobre el pago de agosto para evaluar medidas de fuerza. "No vamos a tener tolerancia porque ya se atrasaron con los sueldos. Venían pagando bien, pero hace cinco meses empezaron a fraccionar los haberes y esto desfavorece gravemente la economía familiar de nuestros compañeros", sostuvo.

Logros en sector público

En contraposición a la situación del SAE, López destacó algunos avances alcanzados en el sector público. En primer lugar, resaltó la suba del piso salarial ya que "podemos decir que estamos agradecidos porque ha aumentado para quienes recién ingresan y tienen poca antigüedad, llegando en agosto a 745 mil pesos cuando estaba en 650 mil, y en septiembre pasará a 760 mil".

También mencionó el reconocimiento del pago por zona, aunque aún con irregularidades. "Observamos que en muchos lugares todavía no se aplicó, como en Libertador, y esperamos que en septiembre se regularice, incluyendo el retroactivo", aclaró.

Otro punto valorado fue la concreción del 150% de incremento para radiólogos y licenciados en imágenes, tal como había sido comprometido por el ministro de Salud. "Era una cuestión legal y muy esperada, hacía mucho tiempo que venían luchando por este derecho", expresó.

Reclamos pendientes

No obstante, la sindicalista remarcó que aún hay compromisos que no se reflejaron en los haberes de agosto. "El tema de la recategorización cada dos años, que nos habían confirmado en paritarias, todavía no se aplicó. El ministro recibió nuestro pedido y quedó comprometido a resolverlo", precisó.

López también señaló la necesidad de mejorar los salarios de los trabajadores con mayor antigüedad. "Vemos una desigualdad: los que llevan más de 20 años prácticamente ganan lo mismo que quienes recién ingresan. Ellos merecen una compensación económica importante por su trayectoria", reclamó.

Finalmente, la titular de Atsa recordó que siguen pendientes dos demandas centrales: la implementación del boleto de transporte gratuito para los trabajadores de la salud y la plena efectivización del pase a planta permanente de los contratados durante la pandemia. "Es una lucha que llevamos adelante porque fueron muchos los compañeros que ingresaron en ese contexto y hoy, tras cinco años, merecen la estabilidad laboral", concluyó.