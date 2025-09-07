Resultados de las elecciones bonaerenses: cómo seguir el escrutinio

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires habilitará en las próximas un sitio web oficial para seguir en vivo la carga de datos del escrutinio provisorio.
Sitio oficial: https://resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/espera
En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 7 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, para elegir unos 1.500 cargos provinciales y municipales.
En el último de los comicios desdoblados, los bonaerenses fueron a las urnas para elegir 46 diputados, 23 senadores, 1.097 concejales y 401 consejeros escolares, con un total de 14.376.592 personas, entre nativos y extranjeros, habilitados para emitir el voto.