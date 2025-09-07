Boca de urna: ¿Quién gana?

Aunque la ansiedad por conocer al ganador de las elecciones legislativas bonaerenses crece, los primeros datos no llegarán hasta entrada la noche. Por ley, tanto las encuestas "boca de urna" como el escrutinio provisorio oficial solo pueden difundirse a partir de las 21:00 horas de este domingo.

Aunque la ansiedad por conocer al ganador de las elecciones legislativas bonaerenses crece, los primeros datos no llegarán hasta entrada la noche. Por ley, tanto las encuestas "boca de urna" como el escrutinio provisorio oficial solo pueden difundirse a partir de las 21:00 horas de este domingo.

La veda electoral es estricta: el Artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado" hasta tres horas después del cierre del comicio (que finaliza a las 18:00). Esto significa que cualquier dato o sondeo filtrado antes de las 9 PM es ilegal y no tiene validación oficial.

Boca de urna vs. escrutinio provisorio

Las encuestas "boca de urna" son sondeos privados que realizan las consultoras a los votantes después de sufragar para intentar proyectar un resultado. Aunque las fuerzas políticas suelen manejar estos números internamente durante la tarde, tienen terminantemente prohibido publicarlos hasta las 21:00.

Por otra parte, el escrutinio provisorio (los primeros datos oficiales) también comenzará a difundirse a esa misma hora, coincidiendo con el fin de la veda. El Instituto de Gestión Electoral (IGE) bonaerense cargará los telegramas en el sitio web oficial (resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar), donde se contarán los votos para 46 diputados, 23 senadores y más de mil concejales en toda la provincia.