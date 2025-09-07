¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
7 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Elecciones 2025
Elecciones 2025
incendio
Elecciones 2025
Alcohol al Volante
Elecciones 2025
Elecciones 2025
incendio
Elecciones 2025
Alcohol al Volante

DÓLAR OFICIAL

$1380.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1370.00

3884873397
PUBLICIDAD
Elecciones 2025

Boca de urna: ¿Quién gana?

Los resultados oficiales se esperan a las 21:00.

Domingo, 07 de septiembre de 2025 17:32

Aunque la ansiedad por conocer al ganador de las elecciones legislativas bonaerenses crece, los primeros datos no llegarán hasta entrada la noche. Por ley, tanto las encuestas "boca de urna" como el escrutinio provisorio oficial solo pueden difundirse a partir de las 21:00 horas de este domingo.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Aunque la ansiedad por conocer al ganador de las elecciones legislativas bonaerenses crece, los primeros datos no llegarán hasta entrada la noche. Por ley, tanto las encuestas "boca de urna" como el escrutinio provisorio oficial solo pueden difundirse a partir de las 21:00 horas de este domingo.

La veda electoral es estricta: el Artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado" hasta tres horas después del cierre del comicio (que finaliza a las 18:00). Esto significa que cualquier dato o sondeo filtrado antes de las 9 PM es ilegal y no tiene validación oficial.

Boca de urna vs. escrutinio provisorio

Las encuestas "boca de urna" son sondeos privados que realizan las consultoras a los votantes después de sufragar para intentar proyectar un resultado. Aunque las fuerzas políticas suelen manejar estos números internamente durante la tarde, tienen terminantemente prohibido publicarlos hasta las 21:00.

Por otra parte, el escrutinio provisorio (los primeros datos oficiales) también comenzará a difundirse a esa misma hora, coincidiendo con el fin de la veda. El Instituto de Gestión Electoral (IGE) bonaerense cargará los telegramas en el sitio web oficial (resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar), donde se contarán los votos para 46 diputados, 23 senadores y más de mil concejales en toda la provincia.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD