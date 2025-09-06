¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

“Voces del Territorio”

Dictarán taller gratuito de Realización Documental

Herramienta de memoria, identidad y visibilización.

Sabado, 06 de septiembre de 2025 00:00

Los días 9, 10 y 12 de este mes, el Espacio barrial Kallpa Canal Escuela, en el barrio Coronel Arias, será sede del Taller de Realización Documental “Voces del Territorio”, una propuesta formativa gratuita impulsada por Wayruro Comunicación Popular. El taller se enmarca en la 24° Muestra Internacional de Cortometrajes Jujuy/Cortos.

Destinado a organizaciones sociales, barriales y comunitarias, de pueblos originarios y a jóvenes de Jujuy a descubrir el poder del documental como herramienta de expresión y transformación. A través de un espacio participativo y horizontal, se compartirán saberes teóricos y prácticos. Organizado por Wayruro, el taller cuenta con el apoyo de Iaaj (Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, y el acompañamiento de la Red Argentina de Documentalistas (RAD) y la Red Argentina de Cine Comunitario (Racc). Información y consultas [email protected]

Temas de la nota

Temas de la nota

