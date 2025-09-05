¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

5 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
El tiempo en Jujuy

Viernes fresco en San Salvador de Jujuy

La jornada comenzó con una leve llovizna. Se anticipa una temperatura máxima de 16 grados.

Viernes, 05 de septiembre de 2025 08:36

Por fin es viernes y el último día hábil de la semana comenzó con una leve llovizna en San Salvador de Jujuy y una temperatura de 9 grados. Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera para hoy una temperatura máxima de 16 grados,

Por fin es viernes y el último día hábil de la semana comenzó con una leve llovizna en San Salvador de Jujuy y una temperatura de 9 grados. Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, se espera para hoy una temperatura máxima de 16 grados,

En la zona de los valles es probable que la temperatura máxima alcance los 18 grados.

En Humahuaca será un día con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima de 19 grados in probabilidades de lluvias según lo informa el organismo nacional.

Mientras que en la ciudad fronteriza de La Quiaca el día comenzó con 1 grados bajo cero y se anticipa para hoy una temperatura máxima de 19 grados con cielo parcialmente nublado.

