Sofía Rosales es la soberana del departamento Cochinoca

En el marco del mes más esperado por los estudiantes jujeños, Abra Pampa se vistió de fiesta y juventud es que ayer por la tarde Elegieron a Sofía Rosales y a Agustín Olmos como el Chico 10 del Departamento de Cochinoca.

La soberana departamental representó a los alumnos de la Escuela Provincial Agrotécnica Nº 8 y el Chico 10 al colegio Polimodal Nº 2, ambas instituciones de la ciudad de Abra Pampa.

En plena celebración de las Fiestas Nacionales de los Estudiantes, el anfiteatro municipal fue el epicentro de emociones, talentos y sueños compartidos por chicos y chicas de toda la región Puneña.

La primera princesa es Carolina Tolaba de la Escuela Normal de Abra Pampa y la segunda princesa es Carla Aucapiña del colegio Polimodal Nº 2 tambien de Abra Pampa.

Las damas de honor son Laura ruth Quipildor del colegio Secundario Nº 50 de Trs Pozos y Cristina Carillo del colegio Secundario Nº 19 de Casabindo. Mientras que Miss Amistad es Marianela Sarapuera del colegio Secundario de Tusaquillas.

Los alumnos dieron el puntapié inicial con distintas presentaciones artísticas que deslumbraron al público y marcó el ritmo de una jornada inolvidable. Luego, los candidatos a Paje 10 desfilaron con estilo y carisma, seguidos por las aspirantes a Embajadora, quienes conquistaron la pasarela con su simpatía, elegancia y orgullo estudiantil.

Antes de conocer a los ganadores, la cantante Cele Rodríguez encendió el escenario con un show que hizo vibrar a todos. Cada canción fue coreada con entusiasmo, creando un clima de pura celebración. Y cuando el reloj marcó las 22:00, llegó el momento más esperado: la coronación.

El Chico 10 es Agustín Olmos, representante del Colegio Polimodal N° 2, quien se ganó el aplauso de todos por su presencia y simpatía.

Durante la coronación, Sofía Rosales compartió su emoción:“Me siento muy feliz, más que nada porque me sentí muy acompañada en todo momento. La verdad no pensaba llegar tan lejos y quiero felicitar a todas las chicas porque estaban hermosas. A los jóvenes les digo que disfruten de esta fiesta, es su momento y no se dejen llevar por los comentarios de la gente.”

Para cerrar lo que fue una noche mágica noche mágica, el grupo jujeño La Bandimania hizo cantar y bailar a todos con esos clásicos que nunca pasan de moda. Fue el broche perfecto para una jornada que quedará grabada en el corazón de cada estudiante que vivió esta experiencia única.