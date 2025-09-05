Sofía Rosales es la soberana del departamento Cochinoca

Ayer en la Capital de la Puna, Abra Pampa, se eligió a la representante 2025 del departamento Cochinoca en una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Sofía Rosales representara al estudiantado de este departamento el próximo 22 de septiembre en Ciudad Cultura cuando se elija a la representante de la provincia de Jujuy

Fabricio Olmos Cruz del colegio Polimodal Nº 2 de Abra Pampa fue elegido Chico 10 del departamento Cochinoca.