Purmamarca, entre los 50 pueblos más lindos del mundo

Purmamarca, la localidad ubicada en el corazón de la Quebrada de Humahuaca y con menos de mil habitantes, fue seleccionado entre los 50 destinos más bellos del planeta por la agencia especializada Unforgettable Travel Company.

La distinción ubica a esta joya del norte argentino junto a lugares emblemáticos como Cinque Terre (Italia) y Shirakawa-go (Japón). El informe destaca la singularidad de sus cerros multicolores, su arquitectura andina y las tradiciones vivas que definen la identidad del lugar.

El reconocimiento internacional se suma a un antecedente mayor: la Quebrada de Humahuaca, de la cual Purmamarca forma parte, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003. Esta doble valoración -turística y patrimonial- refuerza la identidad de un territorio que combina paisajes únicos con tradiciones vivas.

A 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy, el pueblo conserva su encanto original en las calles de tierra, las casas de adobe y el mercado artesanal activo todos los días. El cerro de los Siete Colores y el Paseo de los Colorados completan la experiencia, mientras la iglesia de Santa Rosa de Lima, construida en 1648 y Monumento Histórico Nacional, recuerda la profundidad histórica de la región.

La agencia internacional subrayó además el compromiso de Purmamarca con la sostenibilidad: alojamientos con materiales locales y energía solar, gastronomía basada en productos agroecológicos y proyectos comunitarios de compostaje forman parte de un modelo turístico que preserva la vida cotidiana del pueblo.

En la lista, solo tres destinos latinoamericanos fueron seleccionados: Purmamarca (Argentina), Izamal (México) y Paraty (Brasil). Para Jujuy, la inclusión representa no solo un logro turístico, sino también el reconocimiento a un pueblo que supo proyectarse al mundo sin perder su esencia.

La lista de los 50 pueblos seleccionados fue elaborada por un equipo de periodistas especializados y asesores de viaje. Entre los criterios de evaluación también aparece la accesibilidad, el tipo de gastronomía y la posibilidad de conectar con la vida local. En ese punto, la comida juega un papel clave, porque puede representar tanto como un edificio histórico o una artesanía bien hecha.