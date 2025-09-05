La Municipalidad ya tiene un Departamento Médico Laboral

Luego de varias gestiones Luciano Moreira, intendente de Monterrico, dejó en funcionamiento el Departamento Médico Laboral. "Es el único antecedente en la provincia de Jujuy", destacó.

Tal como se había comprometido "logramos concretar un gran anhelo de un viejo problema, para evitar el abuso por parte de empleados municipales que detrás de certificados apócrifos se tomaban días y semanas enteras cuando en realidad no estaban enfermos", sostuvo.

A la vez la medida les da justicia a los empleados que realmente padecen de enfermedades y patologías que necesitan ser atendidas, y en la nueva dependencia ahora, por orden del intendente, estarán atendidos, se les hará seguimiento y tendrán acompañamiento.

Una vez más Monterrico dio un paso fundamental para lograr un Municipio que tenga el funcionamiento que todos los vecinos esperan. "Si bien gestionamos constantemente a favor del pueblo en diferentes áreas, también se piensa de puertas para adentro y lograr una eficiente administración municipal y recuperar así la credibilidad de la sociedad para con el empleado Municipal", remarcó Moreira.

De esta manera "logramos brindar mayor transparencia a la delicada situación de salud de los compañeros municipales, algo justo con los que realmente están enfermos, ya que después se ponen a todos en la misma bolsa. Vamos a evitar que aquellos empleados de la municipalidad, que están en óptimas condiciones de ir a trabajar, lo hagan, porque detectamos una importante cantidad de casos de personas que a través de un certificado médico irregular se toman varios días", finalizó.