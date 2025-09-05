Jujuy vendió en el Travel Sale

Entre los destinos más consultados y vendidos a nivel nacional en el reciente Travel Sale 2025 se posicionó Jujuy, demostrando una vez más su preferencia en los argentinos para ser visitada. Ya en la primera jornada de las siete en que se extendió la nueva edición, se había ubicado entre las más buscadas.

Entre los destinos más consultados y vendidos a nivel nacional en el reciente Travel Sale 2025 se posicionó Jujuy, demostrando una vez más su preferencia en los argentinos para ser visitada. Ya en la primera jornada de las siete en que se extendió la nueva edición, se había ubicado entre las más buscadas.

La onceava edición en el marco de los 10 años de la acción, se desarrolló con la participación de 148 empresas de viajes y turismo, 16 sponsors y más de 5.100 productos turísticos disponibles, acercando a los argentinos beneficios y oportunidades únicas para viajar.

Además de Jujuy también se destacaron Bariloche, Iguazú, Salta, El Calafate, Ushuaia, Mendoza, Neuquén, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires y Córdoba.

A lo largo de una semana de acción (el 25 al 31 de agosto), la campaña digital alcanzó resultados que superaron todas las expectativas: 12 millones de impresiones en Google Ads, Meta Ads y TikTok (+100% vs 2024); más de 5 millones de visualizaciones en redes sociales (+30% en seguidores vs 2024); y más de 300.000 nuevos usuarios en la web travelsale.com.ar (+50% vs 2024).

Agencias reportaron en algunos casos más del 100% de incremento en consultas y tráfico, y entre un 50% y 450% de aumento en ventas respecto de una semana habitual.

Tendencias de la edición

Los viajeros consultaron y concretaron más rápido que en semanas habituales, mostrando una actitud de cierre más decidida.

La financiación volvió a ser un punto clave: planes de 12 y 18 cuotas resultaron decisivos para el turismo nacional. Aerolíneas Argentinas tuvo un total de 242.815 reservas durante la semana de la acción, un 28% más que la semana previa y un 20% más promedio que en las últimas 20 semanas.

Rutas con más reservas (y variación versus semana anterior): Bariloche, 20.000 (+35%); Córdoba, 19.000 (+5%); Mendoza, 19.000 (+23%); Ushuaia, 17.000 (+43%); e Iguazú, 16.000 (+42%).

Entre los destinos internacionales los más elegidos fueron Brasil con sus atractivos Río de Janeiro, Buzios, Florianópolis, Canasvieiras, Natal, Pipa y Porto Seguro; El Caribe fue otro de los favoritos, en especial Punta Cana, Cancún, Aruba, Cuba y Bayahibe; asimismo figuraron Estados Unidos y Europa, principalmente España e Italia.