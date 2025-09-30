°
30 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Abra Pampa
Gobierno Nacional
PALPALÁ
Femicidio de Natividad Cañizares
SALTA
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Conicet
Abra Pampa
Gobierno Nacional
PALPALÁ
Femicidio de Natividad Cañizares
SALTA
JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
Conicet

DÓLAR OFICIAL

$1400.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Información general

Encontraron en buen estado de salud a Raúl Sebastián Díaz, quien era buscado intensamente

Tras días de incertidumbre y una intensa búsqueda policial, el hombre de 46 años fue localizado sano y salvo en la ciudad de Perico.

Martes, 30 de septiembre de 2025 09:29

Familiares y amigos de Raúl Sebastián Díaz, de 46 años, respiraron con alivio tras confirmarse su aparición en las últimas horas. El hombre, vecino de San Pedro de Jujuy, había sido reportado como desaparecido desde el día de ayer, luego de que saliera con destino a la ciudad de Perico y nunca llegara a su destino.

La desaparición había generado una inmediata movilización y una gran preocupación en la comunidad. 

La Unidad Regional 2 informó que, tras un operativo de búsqueda llevado adelante por personal policial, se logró dar con el paradero del hombre en la Ciudad de Perico. Las autoridades confirmaron que Raúl Sebastián Díaz se encuentra en buen estado de salud.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD