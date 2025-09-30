Encontraron en buen estado de salud a Raúl Sebastián Díaz, quien era buscado intensamente

Familiares y amigos de Raúl Sebastián Díaz, de 46 años, respiraron con alivio tras confirmarse su aparición en las últimas horas. El hombre, vecino de San Pedro de Jujuy, había sido reportado como desaparecido desde el día de ayer, luego de que saliera con destino a la ciudad de Perico y nunca llegara a su destino.

La desaparición había generado una inmediata movilización y una gran preocupación en la comunidad.

La Unidad Regional 2 informó que, tras un operativo de búsqueda llevado adelante por personal policial, se logró dar con el paradero del hombre en la Ciudad de Perico. Las autoridades confirmaron que Raúl Sebastián Díaz se encuentra en buen estado de salud.